У Словаччині пройшли масові протести проти проросійської політики Фіцо

У Словаччині тисячі людей знову вийшли на акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Причина – його проросійська політика та обмеження допомоги Україні. Мітинги пройшли під гаслом «Словаччина – це Європа», повідомляє словацький портал Aktuality.

Протести охопили десятки міст

Акції відбулися у понад 40 містах Словаччини, а також за кордоном – словацькі діаспори провели демонстрації в Празі та Амстердамі.

У Братиславі на протест вийшли від 9 до 11 тисяч людей, у Кошице – до 15 тисяч, у Банська-Бистриці – близько 4 тисяч. Учасники несли прапори ЄС і НАТО, а також плакати з написами «Зупиніть російський імперіалізм».

Регулярні акції та збір допомоги для України

Протести у Словаччині проходять кожні два тижні вже понад два місяці. Організатором виступає громадська асоціація «Мир Україні». Цього разу учасники мітингу звернулися не лише до Фіцо, а й до словацької опозиції, закликаючи її підтримати вимоги протестувальників.

Представники «Мир Україні» повідомили, що зібрали понад 5 млн євро на боєприпаси для ЗСУ. Кошти пожертвували близько 75 тисяч людей. Це сталося на тлі рішення Фіцо припинити постачання зброї Україні зі словацьких запасів.

Фіцо не збирається у відставку

22 грудня 2024 року, перед припиненням транзиту російського газу через Україну, Фіцо відвідав Кремль і зустрівся з Володимиром Путіним – це були їхні перші переговори за вісім років.

2 січня 2025 року словацький прем’єр заявив, що може скоротити підтримку українських біженців через те, що Київ не продовжив угоду з Газпромом.

Попри масові протести, Фіцо заявив, що не має наміру йти у відставку. Більше того, він заговорив про загрозу «державного перевороту», який нібито готують «структури, пов’язані з-за кордоном та словацькою опозицією».