Суспільство

У Словаччині пройшли масові протести проти проросійської політики Фіцо
8 Березня 2025 11:30
читать на русском →
Акція протесту «Словаччина - це Європа» в Братиславі, 7 березня 2025 року / Фото TASR
Акція протесту «Словаччина - це Європа» в Братиславі, 7 березня 2025 року / Фото TASR

У Словаччині тисячі людей знову вийшли на акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Причина – його проросійська політика та обмеження допомоги Україні. Мітинги пройшли під гаслом «Словаччина – це Європа», повідомляє словацький портал Aktuality.

Протести охопили десятки міст

Акції відбулися у понад 40 містах Словаччини, а також за кордоном – словацькі діаспори провели демонстрації в Празі та Амстердамі.

У Братиславі на протест вийшли від 9 до 11 тисяч людей, у Кошице – до 15 тисяч, у Банська-Бистриці – близько 4 тисяч. Учасники несли прапори ЄС і НАТО, а також плакати з написами «Зупиніть російський імперіалізм».

Регулярні акції та збір допомоги для України

Протести у Словаччині проходять кожні два тижні вже понад два місяці. Організатором виступає громадська асоціація «Мир Україні». Цього разу учасники мітингу звернулися не лише до Фіцо, а й до словацької опозиції, закликаючи її підтримати вимоги протестувальників.

Представники «Мир Україні» повідомили, що зібрали понад 5 млн євро на боєприпаси для ЗСУ. Кошти пожертвували близько 75 тисяч людей. Це сталося на тлі рішення Фіцо припинити постачання зброї Україні зі словацьких запасів.

Фіцо не збирається у відставку

22 грудня 2024 року, перед припиненням транзиту російського газу через Україну, Фіцо відвідав Кремль і зустрівся з Володимиром Путіним – це були їхні перші переговори за вісім років.

2 січня 2025 року словацький прем’єр заявив, що може скоротити підтримку українських біженців через те, що Київ не продовжив угоду з Газпромом.

Попри масові протести, Фіцо заявив, що не має наміру йти у відставку. Більше того, він заговорив про загрозу «державного перевороту», який нібито готують «структури, пов’язані з-за кордоном та словацькою опозицією».


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Березня 2025 12:22

СБУ затримала “крота” ФСБ у Держкосмосі
8 Березня 2025 13:47

ЗМІ: США планують відмовитися від участі у військових навчаннях у Європі
8 Березня 2025 11:30

У Словаччині пройшли масові протести проти проросійської політики Фіцо
8 Березня 2025 10:56

У Ленінградській області безпілотник атакував нафтопереробний завод
8 Березня 2025 10:08

Ребров оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки