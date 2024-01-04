У школі американського штату Айова сталася стрілянина

У місті Перрі, штат Айова, США, у перший день навчання після різдвяних канікул в старшій школі сталася стрілянина. Кілька людей дістали поранення. За попередньою інформацією, нападник застрелився.

Про це повідомляє Associated Press.

Двоє постраждалих від вогнепальної зброї були доставлені каретами “швидкої” до лікарні.

Співробітник правоохоронних органів на правах анонімності повідомив AР, що підозрюваний у стрілянині помер від, на думку слідства, вогнепального поранення.

Шериф округу Даллас Адам Інфанте повідомив на брифінгу, що повідомлення про стрілянину надійшло о 7:37 ранку.

“Офіцер прибув на місце за 7 хвилин після цього повідомлення і виявив кілька жертв з вогнепальними пораненнями. Наразі ми ще не знаємо, скільки саме людей отримали поранення, і наскільки вони серйозні, але ми працюємо над цим питанням. На щастя, уроки тоді ще не почалися. Тому в будівлі було дуже мало учнів і викладачів. Ми матимемо більше інформації пізніше сьогодні вдень”, — сказав він.

За словами шерифа, наразі громадськості більше нічого не загрожує.

Інфанте додав, що зараз правоохоронці намагаються з’ясувати все, що сталося.