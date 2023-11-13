Суспільство

У Севастополі жінка намагалася спалити військкомат

13 Листопада 2023 11:03
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В окупованому Севастополі в Криму місцева жителька спробувала підпалити будівлю російського військкомату.

Про це повідомляє “Крим.Реалії“.

За інформацією джерел видання, інцидент стався 11 листопада близько 19:00 за місцевим часом. Згідно з повідомленням, 62-річна жителька Севастополя Наталя підійшла до російського військкомату на вулиці Леніна, 41, дістала з сумки пляшку із запальною сумішшю і кинула її у двері будівлі, після чого почалася пожежа. 

Російські ЗМІ стверджують, що загоряння було ліквідовано, а жінку затримали.

“Крим.Реалії” пишуть, що силовики РФ і російські військові офіційно не повідомляли про цей інцидент.


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