У Севастополі потонув плавучий кран: є жертви

Двоє людей загинули та щонайменше 20 постраждали в результаті перекидання судна в місті Севастополь у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Перекидання судна сталося під час робіт на плавучому крані, повідомив “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв. За його даними, постраждали 15 людей, які дістали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Проте, як повідомляє місцеве управління Слідчого комітету, в результаті перекидання дві людини загинули та 20 зазнали травм.

Про причини інциденту поки не повідомляється. На місці працюють профільні служби.

Південна транспортна прокуратура організувала перевірку виконання законодавства у сфері безпеки експлуатації флоту.