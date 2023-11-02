У секторі Гази та Лівані використовувались боєприпаси з білим фосфором – Amnesty International

Організація Amnesty International підтвердила факт застосування Ізраїлем боєприпасів з білим фосфором у Секторі Гази та Лівані.

Про це в ефірі Sky News заявила старша радниця Amnesty International з кризових ситуацій Донателла Ровера.

“У нас є геолоковані та підтверджені відеозаписи, на яких видно, як такі снаряди розриваються над Газою та Ліваном. Ми також говорили з лікарями у Південному Лівані, які лікували дев’ятьох людей від отруєння фосфором. Міжнародного права, безумовно, не дотримується жодна зі сторін цього конфлікту. Докази дуже суперечливі, і саме тому ми закликаємо до проведення незалежного розслідування усіх порушень міжнародного гуманітарного права”, — сказала Ровера.

При цьому, за її словами, ні Ізраїль, ні ХАМАС не дотримувалися міжнародного права в ході нападу угрупування 7 жовтня. ХАМАС безпосередньо обстрілював цивільне населення, а Ізраїль проводив “невибіркові та непропорційні бомбардування, в результаті яких загинули тисячі дітей”.

“Вельми скандально бачити бездіяльність міжнародної спільноти перед лицем катастрофи, гуманітарної кризи таких масштабів. Це один з найбільш інтенсивних і смертоносних конфліктів, які ми бачили за останній час”, — сказала Ровера.