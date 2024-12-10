У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром “Енгельс”

Військовий аеродром у Саратовській області РФ атакували безпілотники, повідомив глава регіону Роман Бусаргін.

За його словами, руйнувань і постраждалих “попередньо немає”. Інших подробиць він не навів.

Міноборони Росії не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю.

У місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза Повітряно-космічних сил РФ “Енгельс 2”, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, що запускають ракети по Україні. Авіабаза вже кілька разів опинялася під ударами.