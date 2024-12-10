Суспільство

У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром “Енгельс”
10 Грудня 2024 10:49
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війна, росія
Аеродром "Енгельс" / Супутниковий знімок Planet Labs

Військовий аеродром у Саратовській області РФ атакували безпілотники, повідомив глава регіону Роман Бусаргін. 

За його словами, руйнувань і постраждалих “попередньо немає”. Інших подробиць він не навів.

Міноборони Росії не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю. 

У місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза Повітряно-космічних сил РФ “Енгельс 2”, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, що запускають ракети по Україні. Авіабаза вже кілька разів опинялася під ударами.


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У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром “Енгельс”
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