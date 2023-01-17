У Румунії знайдено фрагмент ракети ЗРК “Панцир-С1”

Генштаб ВМС Румунії повідомив про знайдений на чорноморському узбережжі країни фрагмент ракети комплексу російського виробництва “Панцир-С1”.

У повідомленні наголошується, що сам по собі небезпеки цей фрагмент не несе, оскільки є частиною ракетного прискорювача.

“Виявлений елемент не містить піротехнічних та небезпечних матеріалів і є трубкою стартера зенітної ракети типу 57Э6, запущеної зенітно-ракетним комплексом типу “Панцир-С1″”, – йдеться в заяві генштабу ВМС Румунії.

У повідомленні також наголошується, що на озброєнні румунських ВМС такі ракети не стоять.

“Він специфічний для сил, задіяних у російсько-українській війні”. – йдеться у заяві.

Як припускають у генштабі румунських ВМС, зважаючи на все, уламок ракети впав у воду під час бойових дій у північній частині Чорного моря, після чого був винесений на румунське узбережжя морською течією.