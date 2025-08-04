У Румунії сталася пожежа на збройовому заводі — не виключена диверсія

У румунському місті Куджир 2 серпня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва стрілецької зброї. Загоряння виникло в ангарі, де зберігалися боєприпаси — близько 400 тисяч набоїв калібру 14,5 мм вартістю понад 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє Radio Romania.

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Пожежа охопила близько 700 квадратних метрів, лунали вибухи, що ускладнювало роботу рятувальників. Загасити вогонь вдалося лише через 8 годин.

Поліція відкрила провадження за статтею “знищення через недбалість”, проте міністр економіки Раду Міруце не виключив і диверсії.

“Вивчаються всі можливі версії, поки ми не отримаємо результати від фахівців Інституту криміналістики”, – заявив він.