Техно

У Росії знову стався масовий збій у роботі мобільних операторів і сервісів
24 Січня 2025 10:52
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Масовий збій у роботі мобільних операторів та інтернет-сервісів стався в Росії вранці 24 січня, випливає з даних платформи “Сбой.рф”, яка відстежує працездатність сервісів.

За даними платформи, користувачі повідомляють про проблеми в роботі операторів “Мегафон”, МТС, Yota, T2, “Білайн”. Також збій зачепив “Ростелеком”, Telegram, Viber, Steam, Twitch, а також банки ВТБ і Т-Банк. З чим пов’язаний збій, поки невідомо.

Попередній збій у роботі сервісів у рунеті стався 14 січня. Тоді не працювали сайти Google, Liveinternet, “Вікіпедії”, РЖД та інших. У Роскомнагляді повідомили, що сталося “короткочасне порушення зв’язності”.


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