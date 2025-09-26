        Суспільство

        У Росії зіткнулися поїзд та вантажівка: 18 вагонів із бензином зійшли з рейок, на місці масштабна пожежа

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 10:14
        Наслідки аварії на Московській залізниці / Фото: Telegram ASTRA
        Сьогодні, 26 вересня о 7:26, у Смоленській області РФ на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і великовантажний автомобіль. 18 вагонів з бензином зійшли з рейок.

        Про це повідомили в Московській залізниці.

        У результаті аварії зазнали поранень машиніст та його помічник.

        “Між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. В результаті події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином з подальшим загорянням вантажу. Через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніст і помічник машиніста з травмами середньої тяжкості доставлені до лікарні”, — йдеться в релізі Московської залізниці.

        Рух поїздів на ділянці призупинено.


