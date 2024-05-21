У Росії заарештували колишнього командувача 58-ї армії

Колишнього командувача 58-армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова заарештовано у справі про шахрайство.

За версією слідства, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень.

На сайті 235 гарнізонного військового суду є дві картки за засекреченою справою від 17 травня – ймовірно, йдеться про справу Попова. Разом із Поповим у справі проходить підприємець із Краснодарського краю, який допомагав генерал-майору реалізовувати метал.

Попова відсторонили від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС Росії в липні 2023 року. Тоді Попов пояснював, що його відсторонили “за правду” – за його словами, йому потрібно було “або змалодушничати і сказати старшому начальству те, що вони хотіли почути, або назвати все своїми іменами і доповісти про проблеми”.