Кримінал

У Росії заарештували колишнього командувача 58-ї армії

21 Травня 2024 15:55
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росія
Колишній командувач 58-армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова / Фото з відкритих джерел

Колишнього командувача 58-армії ЗС РФ генерал-майора Івана Попова заарештовано у справі про шахрайство.

За версією слідства, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень.

На сайті 235 гарнізонного військового суду є дві картки за засекреченою справою від 17 травня – ймовірно, йдеться про справу Попова. Разом із Поповим у справі проходить підприємець із Краснодарського краю, який допомагав генерал-майору реалізовувати метал.

Попова відсторонили від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС Росії в липні 2023 року. Тоді Попов пояснював, що його відсторонили “за правду” – за його словами, йому потрібно було “або змалодушничати і сказати старшому начальству те, що вони хотіли почути, або назвати все своїми іменами і доповісти про проблеми”.


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