Суспільство

У Росії в авіакатастрофі загинув депутат від “Єдиної Росії” 
27 Вересня 2024 12:20
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авіакатастрофа, рф
Ілюсртративне фото з відкритих джерел

В Архангельській області РФї розбився приватний вертоліт Robinson R44 в результаті чого загинув депутат від “Єдиної Росії” Сергій Сметанін.

Про це повідомляє російське видання Медуза.

Повідомлення про те, що гелікоптер, який прямував із селища Бичаче в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв’язок, з’явилися напередодні.

Вранці 27 вересня російське держагентство ТАСС написало, що уламки вертольота знайшли. На місці аварії також виявили тіла двох осіб.

За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений.

“Близькі до силовиків Telegram-канали 26 вересня писали, що на борту були депутат Архангельської міської думи від “Єдиної Росії” Сергій Сметанін і місцевий бізнесмен Олексій Семенов, якому належав вертоліт. Сметанін і Семенов, як стверджується, летіли на риболовлю”, – підсумувала Медуза. 


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