Суспільство

У Росії розшукують шістьох “мобіків”, які втекли з потяга

5 Лютого 2023 14:46
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росія, мобілізація

У Воронезькій області РФ оголосили у розшук шістьох мобілізованих, які втекли з потяга без дозволу командирів, серед розшукуваних – чоловіки віком від 22 до 35 років.  

Про це пише Baza.

Через втікачів ​​посилюють пости ДПС у Москві та Підмосков’ї.

За інформацією Baza, військовослужбовці вийшли з поїзда у Воронежі, де вони зараз — невідомо. Орієнтування на них відправили до обласних відділень поліції. 

За даними поліції, частина військовослужбовців могли виїхати у бік Москви на таксі.

За даними ЗМІ, з російської армії та підрозділів ПВК “Вагнер”, у лавах яких воюють завербовані ув’язнені, тікають окупанти. Деякі змогли “розчинитися” на частині України, яка поки що контролюється загарбниками, проте більшість вже повернулася додому. Їхні навички росіяни вже відчули на собі – у прикордонних регіонах РФ відбулася серія збройних нападів.


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