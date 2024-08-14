У Росії почали шукати робітників, щоб рити окопи в Курській області

Будівельні компанії останніми днями розмістили на сайті «Авито» понад 30 вакансій із пошуку робітників-вахтовиків для риття окопів у Курській області, звернула увагу «Російська служба Бі-бі-сі».

В описі одного з оголошень зазначено, що «в Курську область терміново» шукають робітників «на будівництво фортифікаційних споруд (окопи, доти, протитанкові споруди)». В іншому оголошенні йдеться, що в Курську область потрібні «підсобники, різноробочі, без досвіду… для зведення другої (резервної) лінії захисту території». У ще одному оголошенні зазначається: «Режим роботи цілодобовий».

Оголошення на сайті «Авито»

Як зазначає «Русская служба Би-би-си», більшість вакансій розмістили будівельні компанії та агентства, що спеціалізуються на пошуку робітників-вахтовиків. Часто одне й те саме оголошення дублюється на різні регіони, зокрема на Москву і Петербург.

У більшості оголошень не вказано, як багато працівників потрібно для риття окопів. Лише в одному оголошенні – від приватної особи в Криму від 11 серпня – йдеться про те, що потрібно «50-100 осіб» на риття окопів у Курську. В оголошенні сказано, що працювати доведеться «поза зоною бойових дій» і «небезпека на роботі відсутня».