У Росії офіційно призначили нового міністра оборони

Бєлоусов Андрій Ремович став новим міністром оборони Росії. Указ про призначення опубліковано на урядовому сайті РФ.

Своєю чергою, Бєлоусов замінив вже колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони.

До призначення Бєлоусова міністром оборони, він був першим заступником голови уряду РФ.

Треба зазначити, що під час свого виступу 13 травня ще у ролі кандидата на пост міністра оборони, він заявив про проведення певних реформ, які не вдалося провести минулому керівництву.

Крім того, під час своєї розмови з президентом РФ, він наголосив на збільшення темпів виробництва безпілотників, яких за його словами дуже не вистачає.

Окремо він порадив розпочати виробництво компонентів до БПЛА на території РФ, оскільки понад 95% експортуються з інших країн, у тому числі з Китаю.