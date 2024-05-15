Політика

У Росії офіційно призначили нового міністра оборони

15 Травня 2024 19:26
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Новий міністр оборони РФ — Андрій Бєлоусов / Фото: РосЗМІ

Бєлоусов Андрій Ремович став новим міністром оборони Росії. Указ про призначення опубліковано на урядовому сайті РФ.

Своєю чергою, Бєлоусов замінив вже колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони.

До призначення Бєлоусова міністром оборони, він був першим заступником голови уряду РФ.

Треба зазначити, що під час свого виступу 13 травня ще у ролі кандидата на пост міністра оборони, він заявив про проведення певних реформ, які не вдалося провести минулому керівництву.

Крім того, під час своєї розмови з президентом РФ, він наголосив на збільшення темпів виробництва безпілотників, яких за його словами дуже не вистачає.

Окремо він порадив розпочати виробництво компонентів до БПЛА на території РФ, оскільки понад 95% експортуються з інших країн, у тому числі з Китаю.


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