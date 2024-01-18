У Росії криміналізували гасло “Слава Україні”

Російське Міністерство юстиції заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів (ОУН), зокрема відтворення гасла «Слава Україні» та відповіді на нього — «Героям слава».

До забороненої символіки також додали емблему ОУН «у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча», і так звану організаційну емблему — «чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору».

Заборона на демонстрацію атрибутики пояснюють тим, що ОУН, а також інші три організації — Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію (УПА) та Українську народну самооборону — внесли до переліку «нацистських».

Тож тепер, згідно із законами рф, за «пропаганду або публічне демонстрування» символіки цих організацій передбачили штраф до 2 тисяч рублів (близько 855 гривень) або адміністративний арешт до 15 діб.

Водночас за таке саме «правопорушення», яке вчинять посадовці, їм загрожує штраф до 4 тисяч рублів (більш як 1710 гривень). А юридичні особи в такому разі повинні будуть сплатити до 50 тисяч рублів (понад 21 тисяча гривень).