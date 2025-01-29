У Нижньогородській області горить один із найбільших в Росії НПЗ

Вночі 29 січня у Нижньогородській області РФ, у місті Кстово, дрони влучили в місцевий НПЗ. Розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

“У Нижньогородській області на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки БпЛА – триває ліквідація пожежі, повідомив губернатор Гліб Нікітін. За повідомленнями місцевих, атака була націлена на нафтове підприємство”, – пишуть пропагандистські ЗМІ.

Пожежа на НПЗ в Росії / Скриншот із відео

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, це вже не перша атака на цей НПЗ.

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним з найбільших у Росії нафтопереробних підприємств, займає четверте місце у РФ за обсягами виробництва та виробляє до 17 млн ​​тонн палива на рік.