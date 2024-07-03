Кримінал

У російських в’язницях стратили понад 100 українських полонених, – Офіс генпрокурора
3 Липня 2024 16:58
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Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов / Фото: Укрінформ

Понад 110 українських полонених вбили у в’язницях РФ. Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник політики РФ.

Наразі українські слідчі збирають доказову базу з місць, де практика катувань найбільш поширена.

“У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до катувань) потраплять у наші руки”, — сказав Бєлоусов.


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