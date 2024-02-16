Суспільство

У російському Ростові пролунав вибух

16 Лютого 2024 12:55
читать на русском →
рф, вибух
У Ростові пролунав вибух / Getty Images

У російському місті Ростов-на-Дону пролунав вибух, приблизно в той самий час окупанти перекривали рух на Кримському мосту для автомобілів.

Про це пише РБК, передає УП. 

Кореспондент РБК повідомив про звук вибуху в Ростові-на-Дону. 

Гуркіт чули в різних районах Ростова, люди пишуть, що будинки труснуло і вікна затремтіли.

Також спрацювала сигналізація автомобілів на вулицях. В Азові також чули “хлопок” (звук вибуху).

В уряді Ростовської області з посиланням на військових повідомили, що ППО не працювала.

Тим часом опівдні російські окупанти перекривали рух автотранспорту Кримським мостом майже на 25 хвилин.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2024 13:18

Зеленський зустрівся з Шольцем
16 Лютого 2024 13:30

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер
16 Лютого 2024 12:33

На Харківщині 3 цивільних підірвались на міні
16 Лютого 2024 12:13

У пункті пропуску “Краківець” на кордоні з Польщею стоять 1730 вантажівок
16 Лютого 2024 11:07

У Держдепі США заявили, що цього року Україна не стане членом НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки