У російському Ростові пролунав вибух

У російському місті Ростов-на-Дону пролунав вибух, приблизно в той самий час окупанти перекривали рух на Кримському мосту для автомобілів.
Кореспондент РБК повідомив про звук вибуху в Ростові-на-Дону.
Гуркіт чули в різних районах Ростова, люди пишуть, що будинки труснуло і вікна затремтіли.
Також спрацювала сигналізація автомобілів на вулицях. В Азові також чули “хлопок” (звук вибуху).
В уряді Ростовської області з посиланням на військових повідомили, що ППО не працювала.
Тим часом опівдні російські окупанти перекривали рух автотранспорту Кримським мостом майже на 25 хвилин.