У російському Ростові лунали вибухи 

За повідомленнями російських ЗМІ та телеграм-каналів, у ніч на 18 грудня в Ростові пролунали вибухи.

Про це повідомила Російська служба ВВС із посиланням на місцеві телеграм-канали

Згідно з інформацією ВВС, ймовірно, українські безпілотники здійснили атаку на Ростов.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео з камери спостереження, де чути три вибухи, а також кадри зі звуками, схожими на прольоти дронів.

“Місцева влада і військові поки що не коментували інцидент, інформація про можливі наслідки відсутня”.

Деякі пабліки заявили про можливу роботу систем протиповітряної оборони (ППО).

Водночас Міністерство оборони РФ зранку повідомило про атаки безпілотників на Брянську і Курську області, проте вибухи в Ростові не згадувалися.