У російському Орлі безпілотник атакував нафтобазу

У російському місті Орел на нафтобазі прогримів вибух. РосЗМІ пишуть про атаку безпілотника.
Влучання зафіксовано на території нафтобази “Орелнафтопродукт”.
Також повідомляють про ще один безпілотник, який летить над областю в бік міста.
У російському місті Орел на нафтобазі прогримів вибух. РосЗМІ пишуть про атаку безпілотника.
Влучання зафіксовано на території нафтобази “Орелнафтопродукт”.
Також повідомляють про ще один безпілотник, який летить над областю в бік міста.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал