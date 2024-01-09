Суспільство

У російському Орлі безпілотник атакував нафтобазу

9 Січня 2024 13:49
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росія

У російському місті Орел на нафтобазі прогримів вибух. РосЗМІ пишуть про атаку безпілотника.

Влучання зафіксовано на території нафтобази “Орелнафтопродукт”.

Також повідомляють про ще один безпілотник, який летить над областю в бік міста.


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