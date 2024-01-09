У російському Орлі безпілотник атакував нафтобазу

У російському місті Орел на нафтобазі прогримів вибух. РосЗМІ пишуть про атаку безпілотника.

Влучання зафіксовано на території нафтобази “Орелнафтопродукт”.

Також повідомляють про ще один безпілотник, який летить над областю в бік міста.