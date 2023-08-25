Політика

У російському МЗС назвали Молдову “придатком київського режиму”

25 Серпня 2023 20:45
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росія, молдова

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Молдова перетворюється на “логістичний придаток київського режиму”. Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на цю брехню.

Під час щотижневої пресконференції Захарова традиційно присвятила кілька хвилин свого часу подіям у Молдові. Цього разу вона сказала, нібито обговорюється “питання доставки через територію Молдови військових вантажів” в Україну.

РФ відзначає “послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму”, й “про катастрофічні наслідки подібних кроків ми вже не раз попереджали офіційний Кишинів”, сказала речниця російського МЗС.

На це Міністерство закордонних справ Молдови сказало, що Кишинів “продовжить надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в межах міжнародних організацій”.

“Ми засуджуємо неправдиві заяви, зроблені нещодавно представником МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру й безпеки країни”, – додали там.

Також МЗС Молдови зазначило, що відкидає будь-які спроби підірвати зусилля для досягнення євроінтеграції.


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