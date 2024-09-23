Економіка

У російському бюджеті на 2025 рік військові витрати зростуть на чверть, – Bloomberg
23 Вересня 2024 20:04
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Російський проєкт бюджету на 2025 рік встановлює військові витрати на рівні 13,2 трлн рублів (6,2% ВВП) порівняно з 10,4 трлн рублів, виділеними на 2024 рік.

Про це повідомляє Bloomberg після ознайомлення з проєктом бюджету РФ на 2025 рік.

За підрахунками агентства, військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році.

Також прогнозується, що витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат Росії у 2025 році. Сума на оборону є більшою, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку.

Серед іншого уряд РФ прогнозує дефіцит бюджету на 2024 рік на рівні 1,7% ВВП, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж оцінювалося у червні.


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