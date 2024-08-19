У російській Башкирії сталася пожежа на нафтохімічному заводі

У місті Стерлітамак у російській Республіці Башкортостан палає нафтохімічний завод. Є троє потерпілих.

Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ, як-от “РИА Новости” й ТАСС, та Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

На нафтохімічному заводі в Стерлітамаку (Башкирія, республіка Росії на Південному Уралі і в Приураллі) на вулиці Уфімський тракт сталася розгерметизація на трубопроводі. Запалав зріджений газ.

Там постраждали троє людей — за даними каналу “112”, це 2 газорятувальники підприємства і 1 очевидець, — вони в реанімації. На місці пожежі працюють 20 рятувальників і 6 одиниць техніки. Загоряння вже локалізували.

Телеграм-канал Baza стверджує, що вранці на заводі проходило продування трубопроводу.