Суспільство

У РФ заявили, що фільми “Барбі” та “Опенгеймер” не відповідають російським “духовним цінностям”

31 Серпня 2023 18:22
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росія, кіно

У Мінкульті РФ заявили, що фільми “Барбі” та “Опенгеймер” не зміцнюють російські “духовні цінності” та що скорочення голівудських фільмів у російському прокаті має “позитивний ефект”.

На початку серпня віцеспікер Держдуми Владислав Даванков запропонував спробувати “примусово ліцензувати фільми з недружніх країн” у якості експерименту. Зокрема, йшлося про стрічки “Барбі” та “Опенгеймер”.

У відповіді, яку депутат отримав від заступника голови Мінкульту Андрія Малишева йдеться, що у відомстві вбачають “позитивний ефект” від зменшення кількості голлівудських фільмів у російському прокаті.

Малишев заявив, що “Барбі” та “Опенгеймер”, на відміну від російських фільмів, “не відповідають поставленим президентом цілям та завданням щодо збереження традиційних духовно-моральних цінностей”.


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