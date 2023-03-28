Політика

У РФ заборонили мумі-тролів

28 Березня 2023 13:21
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санкції

Фінська компанія Moomin Characters, яка володіє правами на твори письменниці та художниці Туве Янссон, більше не видає ліцензії на використання образів мумі-тролів у Росії, а також відмовилася продовжувати чинні угоди. Про це повідомляє VPost із посиланням на представника компанії.

За даними видання, Moomin Characters ухвалила таке рішення у зв’язку з санкціями, запровадженими щодо Росії через війну в Україні, а також із власною позицією компанії.

З наслідками цього рішення вже зіткнувся найбільший московський торговий центр “Афімол”, який був змушений скасувати дитяче свято “Весняний фестиваль мумі-тролів”.

Мумі-тролі – центральні персонажі серії книг Туве Янссон про казкові істоти, які ведуть людський спосіб життя. Книги про мумі-тролів перекладені більш ніж 50 мовами, а мультфільми показані більш ніж у 120 країнах.

У 1958 році Туве Янссон та її брат Ларс створили Moomin Characters, зараз компанією управляють члени родини Янссон. За ліцензією Moomin Characters, серед іншого, випускають порцелянові мумі-чашки – один з головних експортних товарів Фінляндії.


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