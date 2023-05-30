Суспільство

У РФ вдруге за місяць оголосили про знищення ЗРК “Patriot”

30 Травня 2023 14:43
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ппо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді 30 травня заявив про нове ураження українського ЗРК “Patriot” у Києві. За його словами, це сталося під час останніх ударів по місту, повідомляє ТАСС.

Шойгу не сказав, коли і як, за даними російських військових, був вражений ЗРК. Жодних доказів його твердженням не наведено. 29 травня після денного удару по Києву російські провоєнні блогери поширювали відеозапис слідів ракет від зенітного комплексу в небі, стверджуючи, що це сліди від “Patriot”. Справжність цього відео не підтверджена.

Вперше про враження ЗРК американського виробництва російська влада повідомляла після удару по Києву в ніч проти 16 травня. Стверджувалося, що комплекс знищено. Українські офіційні особи цю заяву відкидали. Пізніше Пентагон повідомив, що система ППО була пошкоджена, але швидко відремонтована і повернута на чергування.


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