У РФ судитимуть офіцера через обстріл з боку України

Російського офіцера судитимуть за статтею про порушення правил бойового чергування, його звинуватили у незапобіганні ракетному обстрілу території Білгородської області з боку України навесні минулого року. Про це пише “Комерсант”. За даними видання, офіцеру, якого заарештували ще у травні минулого року, загрожує до десяти років позбавлення волі за порушення правил бойового чергування. Його ім’я не називається. Він перший обвинувачений у Росії за цією статтею.

За даними джерел “Комерсанта”, звинувачення вважає, що військовий винний у недостатньому прикритті повітряного простору у прикордонній зоні засобами ППО. У момент ракетного удару, як стверджується, він перебував на бойовому чергуванні. Внаслідок ракетного удару, як йдеться в матеріалах дійства, загинули семеро російських військовослужбовців, понад 40 постраждали, було знищено 15 одиниць техніки.

За версією слідства, “маючи всі можливості для запобігання атаки”, офіцер “допустив заподіяння серйозної шкоди обороноздатності країни”. Сам він вину не визнає.

Коли саме стався обстріл, про який йдеться у справі, неясно, офіційно ані російська, ані українська сторона про нього не повідомляли. Українські військові традиційно не коментують можливі обстріли російської території, а російська влада, повідомляючи про обстріли, наголошує на пошкодженнях цивільної інфраструктури та постраждалих мирних жителях, якщо вони є.

Як випливає з контексту справи, обстріл – якщо він мав місце – був частиною оборонних операцій України після широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого. Яким чином черговий офіцер міг запобігти йому – неясно.