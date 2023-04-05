У РФ повідомили про падіння легкомоторного українського літака у Брянській області

Легкомоторний український літак упав у Брянській області, повідомило регіональне управління прикордонної служби ФСБ.

Пілота затримали, уточнюється у повідомленні.

Пілот розповів, що виконував завдання за 50 тисяч гривень. За словами чоловіка, він слідував за іншим літаком і навіть не знав, що вже потрапив до Росії.

Український літак приземлився у полі у Клинцівському районі, і це врешті-решт помітили місцеві жителі. Вони одразу повідомили про це правоохоронців — після цього співробітники ФСБ, Міноборони та Росгвардії заблокували район знайшли пілота, який спробував сховатися у лісі.

Після затримання Росгвардією чоловік повідомив, що він не військовий пілот, а цивільний і виконував звичайне завдання за 50 тисяч гривень – від нього потрібно було лише зробити фото за командою свого ведучого.

За версією ФСБ, насправді пілот займався розвідкою за завданням ЗСУ. Поряд із самим літаком силовики знайшли присипані землею автоматичну зброю, боєприпаси та бронежилет. За словами пілота, все це йому дали для захисту.

‼️Окупанти опублікували відео допита, як вони заявляють, українського пілота… pic.twitter.com/BizD8LmFOX — АSLAN (@antiputler_news) April 5, 2023