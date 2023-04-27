У РФ начальника бронетанкової служби заарештували за крадіжки двигунів

Суд у Ростові-на-Дону заарештував начальника бронетанкової служби Південного військового округу за звинуваченням у розкраданні двигунів для танків. Полковнику Олександру Денисову загрожує до 10 років ув’язнення.

За версією слідства, Денисов разом з іншими особами, імена яких поки що невідомі, з листопада 2021 по квітень 2022 крали двигуни для танків Т-90. Усього їм вдалося викрасти сім штук. Загальна вартість вкрадених двигунів – близько 20,5 мільйонів рублів.

Адвокат полковника Роман Бударін у розмові з газетою “Комерсант” заявив, що його довіритель звинувачення відкидає. “Доказів винності Денисова немає”, – стверджує захисник.

У 2019 році за схожий злочин було засуджено трьох колишніх офіцерів бронетанкової служби. Їх визнали винними у замаху на розкрадання чотирьох двигунів для “КамАЗів”.