Кримінал

У РФ начальника бронетанкової служби заарештували за крадіжки двигунів

27 Квітня 2023 07:27
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росія

Суд у Ростові-на-Дону заарештував начальника бронетанкової служби Південного військового округу за звинуваченням у розкраданні двигунів для танків. Полковнику Олександру Денисову загрожує до 10 років ув’язнення.

За версією слідства, Денисов разом з іншими особами, імена яких поки що невідомі, з листопада 2021 по квітень 2022 крали двигуни для танків Т-90. Усього їм вдалося викрасти сім штук. Загальна вартість вкрадених двигунів – близько 20,5 мільйонів рублів.

Адвокат полковника Роман Бударін у розмові з газетою “Комерсант” заявив, що його довіритель звинувачення відкидає. “Доказів винності Денисова немає”, – стверджує захисник.

У 2019 році за схожий злочин було засуджено трьох колишніх офіцерів бронетанкової служби. Їх визнали винними у замаху на розкрадання чотирьох двигунів для “КамАЗів”.


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