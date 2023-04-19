У РФ із підручників з історії прибрали згадку Києва у параграфах про Київську Русь

У новій редакції підручника «Навколишній світ» для четвертого класу видавництва «Просвіта» прибрали кілька згадок про Київ у параграфах, які стосуються історії Київської Русі.

«Медіазона» ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняла їх із версією 2021 року.

Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис «Повість временних літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

Інша зміна: у старій версії йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій — «у столиці». Ще одне: було «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор», а стало — «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

З іншого боку, у підручнику з Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

У редакції 2016 року йдеться: «882 рік, коли Олег об’єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов’язують освіту держави Русь».