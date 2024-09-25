У разі перемоги на виборах Трамп обіцяє “вивести” США з війни в Україні

Дональд Трамп виведе США з війни в Україні, у яку нібито завели демократи Камала Гарріс та Джо Байден у разі переобрання.

Про це кандидат від Республіканської парті заявив на передвиборному заході у штаті Джорджія.

“Байден та Камала завели нас у цю війну в Україні і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Думаю, що ми загрузли в цій війні, якщо тільки я не стану президентом. Я з цим впораюся. Я досягну переговорів”, — заявив колишній президент.

Під час виступу він згадав й президента України Володимира Зеленського, який нині перебуває з візитом у США. Трамп назвав його “найбільшим торговцем на землі”, який з кожним приїздом до Сполучених Штатів отримує мільярди доларів.

Трамп обіцяє, що у разі своєї перемоги закінчить війну в Україні протягом кількох днів, ще до того, як знову обійме посаду президента. Про те, як саме він має намір це зробити, не розповідає.