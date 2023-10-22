У Раді пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

В Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі. Наразі він становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 зареєстрували у Верховній Раді.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН пояснила, чи означає це, що чоловікам старшим 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт.

Авторами проєкту закону виступили народні депутати від фракції “Відновлення України” Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці йдеться, що мета ухвалення законопроєкту – усунити вікову дискримінацію та максимально широко залучити громадян для забезпечення територіальної цілісності країни.

Документ передбачає право військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід, та які визнані військово-лікарською комісією придатними, під час дії воєнного стану залишатися на військовій службі понад граничний вік, без обмеження по віку та строку залишення на військовій службі.

“Такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу”, – розповіла Марина Бекало.

Законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловіків після 60 років.