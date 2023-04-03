Політика

У ПС ЗСУ на озброєнні перебуває 5 бригад винищувачів

3 Квітня 2023 21:18
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На озброєнні Повітряних сил Збройних сил України наразі перебуває 5 бригад винищувачів типу СУ-27 та МІГ-29, як власних, так і переданих іноземними партнерами, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Маємо 5 бригад винищувачів: 2 бригади СУ-27 та 3 бригади МІГ-29. Це старі радянські винищувачі 4-го покоління, які і морально та фізично застаріли. І не лише наші (винищувачі), а й ті, які нам сьогодні передають наші партнери”, – розповів Ігнат в ефірі телеканалу “Київ”.

За його словами, передача Україні з боку Польщі МІГ-29 стала історичним кроком.

У той же час Ігнат знову наголосив, що МіГ-29 – це старі радянські винищувачі, які морально та фізично застаріли. Тому наступним кроком партнерів має бути передача Україні сучасних передових авіаційних платформ, зазначили у ЗС ЗСУ.

“Безумовно, це перший крок передачі такого типу озброєння… це знак… знак для інших, що потрібно робити другий і третій крок. Що передбачають такі кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ Авіаційна платформа – це сучасний багатоцільовий літак, здатний виконати ті завдання, які сьогодні ми перед собою ставимо”, – додав речник.

За словами Ігната, літаки МіГ-29 не допоможуть у деокупації України, але вони зможуть допомогти у виконанні поточних завдань ЗСУ.

П’ять бригад винищувачів складає близько 200 літальних апаратів.

Як повідомлялося, раніше Польща передала Україні кілька своїх МІГ-29, однак точна кількість не називається.


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