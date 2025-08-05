        Суспільство

        У Повітряних силах розповіли подробиці нічного удару росіян

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 08:33
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        Пошкоджений залізничний вокзал у Лозовій / Фото: ДСНС
        Пошкоджений залізничний вокзал у Лозовій / Фото: ДСНС

        Російські окупаційні війська у ніч на 5 серпня атакували Україну 46-ма БПЛА та балістичною ракетою. Знешкодили вдалося 29 дронів.

        Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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        Станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 29 «шахедів» і дронів-імітаторів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння уламків у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

        Наймасовішого удару зазнало місто Лозова Харківської області. Там загинув працівник залізниці, а ще 10 людей, серед яких двоє дітей, — постраждали.


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