У Повітряних силах розповіли подробиці нічного удару росіян

Російські окупаційні війська у ніч на 5 серпня атакували Україну 46-ма БПЛА та балістичною ракетою. Знешкодили вдалося 29 дронів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Реклама

Станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 29 «шахедів» і дронів-імітаторів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння уламків у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Наймасовішого удару зазнало місто Лозова Харківської області. Там загинув працівник залізниці, а ще 10 людей, серед яких двоє дітей, — постраждали.