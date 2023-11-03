Суспільство

У Повітряних силах розповіли деталі про нічну атаку росіян

3 Листопада 2023 07:56
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війна, ппо

У ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками  “Shahed-136/131”.

Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини, повідомило Командування Повітряних Сил.

“В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету”, – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.


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