Суспільство

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

23 Лютого 2024 07:26
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У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі нічної повітряної атаки РФ. Ворог застосував десятки ударних БПЛА і ракети.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“У ніч на 23 лютого 2024 року росіяни атакували Україну 31 ударним БпЛА типу “шахед”, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22”, – йдеться у повідомлені.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.


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