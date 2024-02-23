У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі нічної повітряної атаки РФ. Ворог застосував десятки ударних БПЛА і ракети.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
“У ніч на 23 лютого 2024 року росіяни атакували Україну 31 ударним БпЛА типу “шахед”, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22”, – йдеться у повідомлені.
Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.