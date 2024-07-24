У Повітряних Силах розповіли деталі нічної атаки

У ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою “Іскандер-М” та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу “Shahed” із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині”, – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних БПЛА: