Суспільство

У Повітряних Силах розповіли деталі нічної атаки
24 Липня 2024 09:07
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Нічна робота мобільних вогневих груп / Фото: Бригада - "Чорний ліс"

У ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою “Іскандер-М” та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу “Shahed” із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині”, – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних БПЛА:

  • 4 – “Zala”,
  • 2 – “Supercam”,
  • 2 – “Орлан-10”.

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