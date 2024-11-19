Суспільство

У Португалії літак затримався на п’ять днів через втечу сотні хом’яків
19 Листопада 2024 20:52
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авіа, тварини
Хомʼяки-втікачі / Correio da Manhã

Літак авіакомпанії TAP Air Portugal затримався на цілих п’ять днів у аеропорту Азорських островів через незвичайний інцидент — на його борту втекли 132 хом’яки. 

Про це повідомляє видання Correio da Manhã.

Гризуни, які знаходилися в коробках у багажному відділенні, прогризли стінки та розбіглися по літаку. Лайнер мав виконати рейс до Лісабона без пасажирів, але через ситуацію виліт відклали.

Технічним працівникам знадобилося п’ять днів, щоб виловити всіх хом’яків. Після завершення “рятувальної операції” літак нарешті вирушив до португальської столиці 17 листопада.


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