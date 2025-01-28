Економіка

У Польщі знайшли спосіб запобігти блокуванню кордону з Україною
28 Січня 2025 15:27
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Страйк польських фермерів біля пункту пропуску "Медика-Шегині" / Фото: Суспільне
Страйк польських фермерів біля пункту пропуску "Медика-Шегині" / Фото: Суспільне

Польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до списку критичної інфраструктури, щоб запобігти майбутнім блокуванням.

Про це повідомив Павел Коваль, голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах польського Сейму, передає Rzeczpospolita.

“Уряд ухвалив постанови щодо критичної інфраструктури, що дозволило зменшити наслідки протестів на кордоні”, — зазначив Коваль. Він також додав, що розширення переліку об’єктів критичної інфраструктури є відповіддю на минулі акції протесту.

У 2023 році польські протестувальники блокували рух вантажівок на польсько-українському кордоні через незадоволення умовами “транспортного безвізу” для України. Протестувальники вимагали повернути обов’язкові дозволи для українських транспортних компаній.

Згодом до акцій приєднувалися також польські фермери, які виступали за пом’якшення європейського “зеленого курсу”, збільшення субсидій і компенсацій.


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