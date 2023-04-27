У Польщі знайдені уламки, ймовірно, російської ракети “повітря-земля”

У місті Бидгощ, що знаходиться у центрально-північній частині Польщі, у лісі знайдено уламки військового об’єкта. Журналісти RMF24 дізналися, що може йтися про ракету типу “повітря-земля”. Місцеві в коментарях ЗМІ також роблять припущення, що це міг бути безпілотник.

“Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців”, – написало вранці у своєму мікроблозі у Twitter Міністерство оборони Польщі.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

А генпрокурор Збігнєв Зьобро запевнив, що на місці вже працюють всі необхідні служби.

“Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія”, – написав він у себе у Twitter.

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

Журналісти тим часом зазначають, що ймовірні обломки ракети виявили у лісі у вівторок, але впали вони раніше. На них є надпис російською мовою, що може вказувати, що це зброя радянського виробництва. Бойова частина ракети відсутня.

Слід розуміти, що територія, де виявили уламки, розташована за близько 500 км від кордону з Україною, понад 400 км – від кордону з Білоруссю, а також близько 240 км – з Калінінградською областю Росії.