Кримінал

У Польщі знайдені уламки, ймовірно, російської ракети “повітря-земля”

27 Квітня 2023 10:14
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польща

У місті Бидгощ, що знаходиться у центрально-північній частині Польщі, у лісі знайдено уламки військового об’єкта. Журналісти RMF24 дізналися, що може йтися про ракету типу “повітря-земля”. Місцеві в коментарях ЗМІ також роблять припущення, що це міг бути безпілотник.

“Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців”, – написало вранці у своєму мікроблозі у Twitter Міністерство оборони Польщі.

А генпрокурор Збігнєв Зьобро запевнив, що на місці вже працюють всі необхідні служби.

“Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія”, – написав він у себе у Twitter.

Журналісти тим часом зазначають, що ймовірні обломки ракети виявили у лісі у вівторок, але впали вони раніше. На них є надпис російською мовою, що може вказувати, що це зброя радянського виробництва. Бойова частина ракети відсутня.

Слід розуміти, що територія, де виявили уламки, розташована за близько 500 км від кордону з Україною, понад 400 км – від кордону з Білоруссю, а також близько 240 км – з Калінінградською областю Росії.


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