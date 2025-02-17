У Польщі згорів клуб, де збирали гроші на допомогу постраждалому від пожежі

У польському селі Вільга спалахнула будівля, де було організовано благодійний захід зі збору грошей для допомоги постраждалому від пожежі.

Про це пише польське видання Wiadomości.

16 лютого в будівлі клубу Mega Music у селі Вільга влаштували збір грошей для відновлення будинку одного з жителів громади, який постраждав від пожежі.

Znów zaczęło się mocno dymić nad klubem Mega Music w Wildze. Strażacy wciąż tu działają. W powietrzu mocna wyczuwalna woń spalenizny.#pożar #Wilga @RMF24pl pic.twitter.com/XofCIArIDL — Michał Radkowski (@MichalRadkowski) February 17, 2025

“Під час виступу одного з музичних гуртів на даху будівлі, де відбувався захід, спалахнула пожежа. На підлогу почали падати дошки у вогні. У цей момент у будівлі перебували кілька сотень людей”, – йдеться в повідомленні.

Учасників заходу евакуювали, обійшлося без постраждалих. Вогонь гасили кілька годин, причина займання встановлюється.

Власниця знищеного вогнем клубу розповіла, що вогонь охопив усю будівлю.

“Ми втратили все, всю працю нашого життя”, – сказала жінка.