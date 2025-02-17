Суспільство

У Польщі згорів клуб, де збирали гроші на допомогу постраждалому від пожежі
17 Лютого 2025 18:50
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Палаючий клуб в с. Вільга / Фото: Policja Mazowsze
Палаючий клуб в с. Вільга / Фото: Policja Mazowsze

У польському селі Вільга спалахнула будівля, де було організовано благодійний захід зі збору грошей для допомоги постраждалому від пожежі.

Про це пише польське видання Wiadomości.

16 лютого в будівлі клубу Mega Music у селі Вільга влаштували збір грошей для відновлення будинку одного з жителів громади, який постраждав від пожежі.

“Під час виступу одного з музичних гуртів на даху будівлі, де відбувався захід, спалахнула пожежа. На підлогу почали падати дошки у вогні. У цей момент у будівлі перебували кілька сотень людей”, – йдеться в повідомленні.

Учасників заходу евакуювали, обійшлося без постраждалих. Вогонь гасили кілька годин, причина займання встановлюється.

Власниця знищеного вогнем клубу розповіла, що вогонь охопив усю будівлю.

“Ми втратили все, всю працю нашого життя”, – сказала жінка.

Пожежа у клубі в с. Вільга / Фото: Policja Mazowsze

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