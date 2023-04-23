Політика

У Польщі засудили заяву Пісторіуса про “прочинені двері в НАТО” для України

23 Квітня 2023 12:47
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польща, нато

Польща підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО та критикує позицію Німеччини щодо “трішки прочинених дверей”.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє PAP.

Зазначимо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз рішення щодо членства України в НАТО не на часі: “Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання”.

Він сказав, що поки триває війна РФ проти України неможливо серйозно це обговорювати: “Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки”.

При цьому заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик розкритикував таку заяву Пісторіуса.

“Питання в тому, коли настане час на цю “холодну голову”. Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?” – запитав він.

Окрім того, на думку Вавжика, якби Німеччина не намагалася гальмувати вступ України до НАТО, та наша країна багато років тому отримала запрошення до Альянсу у Мюнхені, то сьогодні могло б не бути війни.

“Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО”, – додав він.

Заступник голови МЗС Польщі вважає, що позиція Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО, адже під час прийому нової держави необхідна одностайність.

Водночас Вавжик зауважив, що Польща підтримує членство України в НАТО та вважає, що чим скоріше це станеться, тим краще.


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