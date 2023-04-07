Політика

У Польщі відкрився сервісцентр із ремонту танків Т-64

7 Квітня 2023 22:08
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польща, Укроборонпром, зброя

Польський бронетанковий завод “Бумар-Лабенди” (Ґлівіце) розпочав роботи з капітального ремонту танків Т-64 в рамках угоди між збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) і “Укроборонпром”, повідомляє PGZ.

“Бумар-Лабенди” та “Укроборонпром” спільно створили технологічний центр з ремонту танків Т-64. Нові можливості будуть створені на основі технологічного потенціалу компанії, що базується в Ґлівіце. Угода передбачає, що українські танки Т-64 обслуговуватимуть і відновлюватимуть до повної працездатності”, – йдеться в прес-релізі PGZ, розміщеному на сайті компанії в п’ятницю.

“Вибір “Бумар-Лабенди” як партнера цієї угоди зумовлений тим, що вона має великий досвід у сфері обслуговування та модернізації танків сімейства Т, зокрема Т-72 і ПТ-91″, – наголошується в повідомленні.

У довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і ПТ-91, переданих Польщею українській стороні. Також розглядається можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією.

“Бумар-Лабенди” вважається сервісним центром з обслуговування танків сімейства Leopard 2, подарованих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією. “Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія здобула необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій сфері”, – йдеться в прес-релізі.


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