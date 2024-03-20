У Польщі стартують масштабні фермерські страйки

Сьогодні, 20 березня, по всій Польщі стартують фермерські протести, блокади доріг відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні.

Загалом на середу офіційно зареєстровано понад 580 протестів, участь у яких візьмуть близько 70 тисяч людей, повідомляє польська поліція.

По всій Польщі очікуються затори на дорогах, оскільки протестувальники планують блокувати ключові відрізки доріг у містах і поза ними.

Серед вимог фермерів — відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на п’яти пунктах пропуску. Загалом у чергах на території Польщі перебуває близько 900 вантажівок. Також через блокаду кордону держбюджет України втратив за місяць 7,7 млрд гривень.