Економіка

У Польщі стартують масштабні фермерські страйки

20 Березня 2024 09:05
читать на русском →
польща
Протести польських фермерів у Варшаві / Фото: AP

Сьогодні, 20 березня, по всій Польщі стартують фермерські протести, блокади доріг відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій країні.

Загалом на середу офіційно зареєстровано понад 580 протестів, участь у яких візьмуть близько 70 тисяч людей, повідомляє польська поліція.

По всій Польщі очікуються затори на дорогах, оскільки протестувальники планують блокувати ключові відрізки доріг у містах і поза ними.

Серед вимог фермерів — відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на п’яти пунктах пропуску. Загалом у чергах на території Польщі перебуває близько 900 вантажівок. Також через блокаду кордону держбюджет України втратив за місяць 7,7 млрд гривень.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Березня 2024 09:41

Український ОПК переживає справжній бум, – WP
20 Березня 2024 11:40

Росіяни знову атакували цивільне авто на Херсонщині, є загиблі
20 Березня 2024 09:05

У Польщі стартують масштабні фермерські страйки
20 Березня 2024 07:59

Росіяни атакують на сімох напрямках, – Генштаб
20 Березня 2024 07:11

Російський Енгельс атакували безпілотники
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
усі думки