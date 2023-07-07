Суспільство

У Польщі п‘яна українка спричинила ДТП: може сісти за грати 

7 Липня 2023 08:41
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дтп, польща

У Польщі п’яна українка влаштувала ДТП, внаслідок якої втратила руку. Крім того, їй загрожує тюремне ув’язнення.

Про це повідомляє місцева поліція міста Гнєзно Великопольського воєводства, де сталася аварія.

За словами польських правоохоронців, 36-річна громадянка України за кермом Mercedes Benz їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала правила дорожнього руху й поїхала прямо. Машина влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків, а далі перекинулася на дах.

Водійку з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Однак жінка була в машині не одна. Разом з нею їхав 26-річний грузин. З чоловіком нічого не сталося. Проте його доставили до відділу поліції для встановлення обставин ДТП. Ніч він провів в ізоляторі.

За інформацією Fakt.pl, жінка за кермом автомобіля була абсолютно п’яна. В організмі Наталії М. виявили 2,3 проміле алкоголю. Травми, які отримала українка, не дадуть їй забути про аварію на все життя. Вона втратила ліву руку. Кінцівку ампутували приблизно на висоті плеча.

Це не єдині наслідки. Жінка вже втратила водійські права на 3 роки, їй також загрожує тюремне ув’язнення.


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