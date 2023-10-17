У Польщі підрахували 100% голосів на парламентських виборах

У Польщі порахували усі голоси на парламентських виборах. За їхніми підсумками перше місце зайняла правляча партія “Право і справедливість”.

“Право і справедливість” набрала 35,38% голосів,

“Громадянська коаліція” – 30,70%,

“Третій шлях” (14,40%),

“Лівиця” (8.61%)

“Конфедерація” (7,16%).

Таким чином, “Громадянська коаліція”, “Третій шлях” і “Лівиця” отримують шанс сформувати уряд.

Як повідомляє RMF24, “Право і справедливість” втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості. Так, партія отримає 34 місця, тоді як за цього скликання вона мала 48 представників.

Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена ​​66 сенаторами.

Блок “Громадянська коаліція”, ймовірно, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті.

“Лівиця” може отримати 9 місць, а “Третій шлях” – 8. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках “сенатського пакту” між “Громадянською коаліцією”, “Лівицею” і “Третім шляхом”.