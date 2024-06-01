Політика

У Польщі піднімали літаки через атаку рф на Україну

1 Червня 2024 10:45
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Як вже повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня, російські війська здійснили атаку на енергетичні об’єкти в п’яти областях України: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській.

Під час нічних обстрілів України росіяни використовували крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники типу Shahed.

У Польщі в черговий раз через атаку рф на Україну активували авіацію. Про це Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща поінформувало на платформі Х.

У Війську Польському запевняють, що контролюють ситуацію на постійній основі та перебувають у готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.


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