У Польщі обмежать пересування російських дипломатів

У Польщі для російських дипломатів запровадять певні обмеження на пересування країною.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає видання Wiadomosci.

Повідомляється, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, в якому розташована Варшава, а консулам дозволять перебувати лише у воєводствах, де вони працюють.

Відповідну ноту МЗС Польщі передасть посольству Росії найближчим часом.

Як пояснив глава польської дипломатії, обмеження запроваджуються через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. Він також закликав інші країни ЄС приєднатися до обмежень.