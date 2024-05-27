Політика

У Польщі обмежать пересування російських дипломатів

27 Травня 2024 16:59
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росія, польща
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / Фото з Facebook Radosław Sikorski

У Польщі для російських дипломатів запровадять певні обмеження на пересування країною.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає видання Wiadomosci.

Повідомляється, що російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, в якому розташована Варшава, а консулам дозволять перебувати лише у воєводствах, де вони працюють. 

Відповідну ноту МЗС Польщі передасть посольству Росії найближчим часом.

Як пояснив глава польської дипломатії, обмеження запроваджуються через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. Він також закликав інші країни ЄС приєднатися до обмежень.


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