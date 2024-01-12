Політика

У Польщі назвали фейком заяви ФСБ РФ про затримання шпигуна

12 Січня 2024 15:05
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польща, шпигун

В МЗС Польщі назвали фейковими новинами заяви Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) про затримання співробітника стратегічного підприємства, який нібито передавав інформацію польським спецслужбам.

Як пише “Європейська правда”, про це в коментарі порталу Onet заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

У п’ятницю російське інформаційне агентство “Интерфакс”, посилаючись на комюніке ФСБ, опублікувало новину про те, що співробітник одного з підприємств Пензенської області, розташованого в центрі європейської частини Росії, був затриманий за співпрацю з польськими спецслужбами.

Згідно з комюніке ФСБ, підприємство має статус “особливого значення – це позначення використовується для спеціальних або військових районів, підприємств і організацій, які не можуть працювати без додаткових заходів безпеки і перебувають під охороною ФСБ, а їхні приміщення і персонал повинні проходити спеціальну перевірку.

“Росія є державою-агресором, а Путін переслідується Міжнародним кримінальним судом. Тому будь-яка інформація, що надається російською стороною в ситуації, коли ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб підтримати Україну економічно, соціально чи військово, повинна розцінюватися як фейкові новини”, – сказав Шейна, реагуючи на повідомлення.

“Це інформаційна війна між демократичним світом і терористичним світом”, – додав він.


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